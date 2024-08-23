Ежегодная тринадцатая зарплата: какую сумму и когда получит военный

Какой нужен документ

Военнослужащие в Украине имеют право на ежегодный отпуск и соответственно выплату оздоровительных. Для этого бойцам следует написать рапорт.

Автор юридического блога в инстаграмме Анастасия Володенкова в эфире программы "Волноваться нет причин" на Армия FМ пояснила, что оздоровительные насчитываются отдельно от отпуска. Поэтому их могут осуществлять в независимости от того, вышел ли военный на отдых.

По ее словам, сроков, за которые должны выплатить денежные средства, нет. Однако оздоровительные не насчитываются в конце года как материальная помощь, поэтому ожидание будет недолгим.

Эти средства должны поступать на карту, на которую военный получает денежное обеспечение.

"Итак, у каждого армейца есть фактически 13-я зарплата, которая называется "оздоровительными". Чтобы их получить, достаточно написать рапорт, занести к командиру и ждать, деньги придут на вашу карточку ", — резюмирует Володенкова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму выплаты получат военные за орден Богдана Хмельницкого или "За мужество" трех степеней (от I до III).