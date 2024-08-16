Якщо військовий отримає УБД лише в серпні: чи має він право на виплату до Дня Незалежності

Є чітка відповідь від ПФУ

У серпні поточного року держава здійснюватиме грошову допомогу для певних категорій громадян до Дня Незалежності України. Виплата також передбачена для військових, що звільнились зі служби та отримали посвідчення учасника бойових дій після 1 серпня 2024 року.

Згідно зі двома законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах", як передає Пенсійний фонд України, допомога до свята призначатиметься військовослужбовцям, що отримають УБД до 24 серпня цього року включно.

Тобто колишнім захисникам та захисницям України, які не є пенсіонерами, також будуть нараховувати виплату. Однак їм потрібно подати заяву до територіального органу ПФУ і додати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення учасника бойових дій;

банківський рахунок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких містах військовим виплачують грошову допомогу під час мобілізації чи підписання контракту.