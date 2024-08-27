Кому з чорнобильців мають виплачувати мінімум 13 тис грн: відповідь ПФУ

Від чого залежить розмір

В Україні щороку індексують пенсії для різних категорій літніх осіб. Систематичне підвищення суми також відбувається і на пенсії чорнобильців, які не можуть бути нижчими за розмір, який встановлений законодавством.

Окрім пенсійного нарахування, чорнобильці також можуть отримати компенсацію або інші суми. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

Такі особи можуть отримати також одну з цих виплат:

компенсацію, еквівалентну фактично понесеним збиткам, виходячи із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік,

суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Як зазначається у повідомленні, пенсія по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання через ЧАЕС, не може бути нижчою для:

I групи – 8 187,48 гривні;

II групи – 6 549,98 гривні;

III групи – 5 048,95 гривні;

дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Водночас для ліквідаторів катастрофи є інші зафіксовані мінімальні суми, зокрема:

І групи – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;

ІІ групи – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);

ІІІ групи – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дві категорії пенсіонерів можуть отримувати щомісячну допомогу і за яких умов.