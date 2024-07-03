Планується нова індексація пенсій: коли українці отримають підвищені виплати

Є ще три дії, які гарантує уряд

Остання індексація пенсій в Україні відбулась у березні. За рішенням Кабміну, підвищення виплати буде відбуватись щороку на початку весни.

Таке правило діятиме протягом 2025-2027 років. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України.

Окрім щорічної індексації, урядом також заплановано:

упорядкування системи пенсійних виплат, її реформування та регулювання;

виконання визначених судом рішень, зокрема, погашення заборгованості з виплати пенсій;

виплату пенсій особам з окупованих територій, коли ці населені пункти будуть звільнені від загарбників;

На порталі також додається, що уряд забезпечуватиме своєчасне та повне фінансування пенсій.

Варто зауважити, що є українці, чиї пенсії більше не підлягають підвищенню. Серед них є особи, що мають мінімальну суму нарахування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери з 1 липня за деяких умов отримають надбавки до своїх виплат. Максимальна сума доплати складає 570 гривень.