Кому из чернобыльцев должны выплачивать минимум 13 тыс грн: ответ ПФУ

От чего зависит размер

В Украине ежегодно индексируют пенсии для разных категорий пожилих лиц. Систематическое повышение суммы также происходит и на пенсии чернобыльцев, которые не могут быть ниже размера, установленного законодательством.

Помимо пенсионного начисления чернобыльцы также могут получить компенсацию или другие суммы. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Такие лица могут получить также одну из этих выплат:

компенсацию, эквивалентную фактически понесенному ущербу, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,

сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Как отмечается в сообщении, пенсия по инвалидности, наступившая вследствие увечья или заболевания через ЧАЭС, не может быть ниже для:

I группы – 8187,48 гривны;

II группы – 6549,98 гривны;

III группы – 5048,95 гривны;

детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.

В то же время, для ликвидаторов катастрофы есть другие зафиксированные минимальные суммы, в частности:

I группы – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;

ІІ группы – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);

ІІІ группы – 60% – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие две категории пенсионеров могут получать ежемесячную помощь и при каких условиях.