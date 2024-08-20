Виросла на майже 2700 грн: яка тепер максимальна пенсія в Україні

Сума прямо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

В Україні є зафіксовані мінімальні та максимальні пенсії. Останнє підвищення виплат відбулось у березні поточного року, тому найвище нарахування для літніх осіб складає 23 610 гривень.

З 1 січня поточного року виросла сума прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2 093 гривень до 2 361 гривень, тому у березні було проведено перерахунок пенсій, сума яких вираховується з прожиткового мінімуму. Про це йдеться у Пенсійному фонді України.

Згідно з даними, мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за 2 361 гривні, що на 268 гривень більше, аніж у 2023 році. Водночас максимальну виплату було збільшено до 23 610 гривень, що на 2 680 гривень більше, аніж торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки треба мати стажу українцю, аби він зміг вийти на пенсію в 60,63 та 65 років. Варто зауважити, що щороку вимоги для виходу на відпочинок будуть збільшуватись.

Однак якщо українець не зміг вчасно вийти на відпочинок і він продовжуватиме працювати, то до його майбутньої пенсії виплачуватиметься надбавка. Відсоток, на який збільшиться виплата, залежить від кількості відпрацьованих додаткових років.