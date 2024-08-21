Потрібні лише декілька даних: як самостійно розрахувати пенсію за допомогою онлайн-калькулятора
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Це дуже легко зробити
В Україні для виходу на пенсію потрібна певна норма страхового стажу та досягнення 60, 63 або 65 років. А якщо хочеться дізнатись розмір своєї майбутньої виплати, то це можна зробити за допомогою онлайн-калькулятора на веб-порталі ПФУ.
Результати будуть доступні постійно і змінювати дані можна необмежену кількість разів. Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.
Аби дізнатись розмір майбутньої пенсії за допомогою калькулятора потрібно:
- увійти в особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис або ID.GOV.UA;
- передивитись усю інформацію про себе й у разі потреби актуалізувати її.
- обрати алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- якщо необхідно, то актуалізувати дані щодо трудової діяльності;
- внести дані про заробітну плату (дізнатись відомості про неї можна в лівому горизонтальному меню);
- натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати".
Як результат — особа отримає орієнтований розмір майбутньої пенсії та детальний протокол розрахунку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка тепер максимальна пенсія в Україні.