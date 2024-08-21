Потрібні лише декілька даних: як самостійно розрахувати пенсію за допомогою онлайн-калькулятора

Це дуже легко зробити

В Україні для виходу на пенсію потрібна певна норма страхового стажу та досягнення 60, 63 або 65 років. А якщо хочеться дізнатись розмір своєї майбутньої виплати, то це можна зробити за допомогою онлайн-калькулятора на веб-порталі ПФУ.

Результати будуть доступні постійно і змінювати дані можна необмежену кількість разів. Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Аби дізнатись розмір майбутньої пенсії за допомогою калькулятора потрібно:

увійти в особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис або ID.GOV.UA;

передивитись усю інформацію про себе й у разі потреби актуалізувати її.

обрати алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

якщо необхідно, то актуалізувати дані щодо трудової діяльності;

внести дані про заробітну плату (дізнатись відомості про неї можна в лівому горизонтальному меню);

натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати".

Як результат — особа отримає орієнтований розмір майбутньої пенсії та детальний протокол розрахунку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка тепер максимальна пенсія в Україні.