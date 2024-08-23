Не працювати і просто купити стаж для пенсії не вийде? Скільки "коштує" 1 рік

Це можна зробити на вебпорталі

Якщо для виходу на пенсію в українців не вистачає стажу, то додаткові роки можна докупити. Таку можливість мають всі громадяни нашої країни, яким виповнилось 16 років.

Згідно з даними Урядового порталу, докупити стаж можуть особи, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні. Водночас ця функція доступна для громадян з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню виплату.

У 2024 році для зарахування одного повноцінного місяця стажу, особі треба сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень. Таким чином, річний стаж обійдеться у 21 480 гривень.

Аби докупити стаж, не потрібно йти до ПФУ. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як самостійно українцю можна розрахувати свою майбутню пенсію за допомогою онлайн-калькулятора на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.