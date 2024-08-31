Податки та тарифи, мобілізація та виплати ВПО: що зміниться для українців у вересні

Багато змін з 1 вересня виявляться для українців неприємними

На носі — 1 вересня, і разом із Днем знань та новим навчальним роком, в Україні відбуватимуться новації у сфері ЖКГ та економіки, мобілізації та соціалки. Для одних вони будуть не дуже приємними, для інших цілком хорошими. "Телеграф" з’ясовував, чим розпочнеться для українців осінь 2024 року.

Подорожчання пального

Найнеприємнішою новиною, яка зачепить усіх, стане зростання акцизів на автомобільне пальне з 1 вересня. За прогнозами експертів, внаслідок підвищення акцизу бензин подорожчає на 1,5 грн., дизель – на 2 грн., а автогаз – на 5 грн. за літр. Причому перший етап зростання цін відбудеться вже 3-5 вересня, а через два тижні наступний.

Зі зростанням ціни пального зростуть і витрати бізнесу на транспортні перевезення, тож слід очікувати й зростання ціни товарів, що перевозять в основному автотранспортом.

Зростання податків

Другим неприємним фактом вересня може стати зростання податків, яке пропонується законопроектом Кабміну №11416-д. Згідно з новою редакцією закону, пропонується:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків для 1-2 групи ФОПів;

авансові внески на АЗС;

1% на ФОПів 3-ї групи;

25% на прибуток фінустанов;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання).

Цей документ уже не раз доопрацьовували, і його попередній варіант передбачав серйозніші зміни щодо зростання податків для українців. Як би там не було, подібне зростання податків також може спричинити зростання цін на деякі товари та послуги.

Тарифи на ЖКП

На тлі зростання ціни пального та підвищення податків гарною новиною стане відносна стабільність тарифів на комунальні послуги. Так, для абонентів НАК "Нафтогаз" природний газ і далі коштуватиме 7,96 грн за кубометр, електроенергія – 4,32 грн/кВт·год.

Єдиним винятком стане зростання тарифів на водопостачання та водовідведення у низці міст Київської області. Наприклад, у Білогородській територіальній громаді хочуть підняти вартість води у КП "Святопетрівське". Ціна на централізоване водопостачання зросте на 15%, водовідведення — на 47%.

Пенсії та соцвиплати

Також гарною новиною буде продовження виплат пенсій та різних допомог, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, станом на серпень 2024 року виплати "біженцям" отримували 1,5 млн осіб із зареєстрованих 4,6 мільйона. Хоча ця програма — одна з найбільших програм соціальної політики і потребує понад 50 млрд. гривень на рік, знижувати розмір виплат не планують.

"Ми тепер цю суму почали виплачувати на сім’ю, на домогосподарство. Коли ми говоримо про класичну сім’ю з чотирьох осіб, підтримка становитиме 10 тисяч: на двох дітей по 3 тисячі, на двох дорослих по 2 тисячі. І це вже зовсім інша, досить відчутна сума", — наголосила Оксана Жолнович.

Національний кешбек

З 2 вересня в Україні стартує держпрограма підтримки українського виробника — "Національний кешбек". У рамках неї за купівлю українських товарів можна буде отримувати до 10% кешбеку з куплених вітчизняних товарів або від 2 до 3000 гривень щомісяця. На фінансове забезпечення цієї ініціативи готові витратити до 3 млрд. грн.

"Телеграф" докладно описував, як буде проходити реалізація майбутньої програми, і що необхідно, щоб взяти в ній участь.

Мобілізація продовжиться

Також у вересні продовжиться мобілізаційна кампанія у ЗСУ, яка загалом пройде без змін, і особливо в армії чекатимуть чоловіків із бойовим досвідом — потрібні штурмовики, артилеристи тощо. Крім бійців, армія потребує фахівців цивільних професій, які забезпечують ефективну роботу військових підрозділів. Йдеться про водіїв, механіків, IT-фахівців та зв’язківців.

Також відбудуться технічні зміни у даті початку чергового навчального року. Оскільки 1 вересня припаде на неділю, школи відчинять свої двері з 2 вересня. Закінчиться він 30 червня 2025 року.