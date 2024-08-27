Банки готуються до запуску національного кешбеку: що це таке і як він працює

Як працюватиме національний кешбек

Близько 3 мільярдів гривень готові виділити з держбюджету України на 2024 рік для підтримки національного виробництва. У рамках програми "Національний кешбек" за купівлю українських товарів можна отримати 10% від їхньої вартості (від 2 до 3000 гривень на місяць) у вигляді кешбеку.

За словами заступника голови банку "Глобус" Ганни Довгальської, взяти участь у програмі, що стартує з 2 вересня, можуть до 30% користувачів банківських карток. Також серед можливих учасників 2/3 банків, 50% виробників товарів широкого попиту і до 2/3 великих рітейлерів (мереж супермаркетів, спеціалізованих магазинів тощо).

Банкір нагадала, як працюватиме програма національного кешбеку:

покупець повинен відкрити спеціальну картку для повернення коштів за купівлю товару в банку, який є учасником програми, та надати дозвіл на передачу даних про транзакції з вибраних карток при купівлі товарів у магазинах, що приєдналися до програми;

покупцю слід оновити мобільний додаток "Дія", вибрати послугу "Національний кешбек" та вказати цю спеціальну картку для подальшого зарахування кешбеку;

за дотримання цих умов при оплаті карткою покупець отримуватиме повернення певної суми від вартості товару із зарахуванням її на спеціальну картку. Кешбек можна буде витратити на придбання медичних товарів, сплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв’язку, сплатити транспорт, певні розваги (кіно, спорт, заклади харчування), задонатити ЗСУ тощо.

За словами експерта, сьогодні банківський кешбек дуже популярний у клієнтів та дозволяє повертати від 1 до 5% витрачених коштів. І він став уже звичним для українців. Бажаючим взяти участь у держпрограмі національного кешбеку фахівець порадила обрати банк-учасник програми "Національний кешбек" і відкрити в ньому спеціальну картку.

"Завдання банку – максимально спростити участь клієнтів у цій державній програмі. Йдеться про необтяжливий процес відкриття спеціальної картки, максимальну прозорість та інформування клієнтів про цю програму", — резюмувала Ганна Довгальська.

Водночас у мережі говорять про те, що з реалізацією програми можуть виникнути проблеми. Статися це може через проблеми з поповненням бюджету.