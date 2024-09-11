Идем к 50 гривнам: нардеп дала прогноз курса доллара в Украине

Нардеп не доверяет бюджетной декларации

Украина будет постепенно идти к курсу в 50 гривен за один доллар. Уже этим летом был скачок стоимости доллара из-за чего Национальному банку приходилось проводить значительную интервенцию.

Об этом в эфире Новини.Live рассказала народный депутат Нина Южанина. По ее словам, сейчас для Украины в этом плане "все очень сложно".

"Я уже не очень доверяю бюджетной декларации, так как она является документом, который якобы что-то значит, но на самом деле он ничего не значит. Абсолютно уже видно, что у нас цифры "летят" по этому году, и прогноз не может быть таким на следующий год", — сказала нардеп.

По ее словам, к 15 сентябрю в Раду по идее должны внести проект бюджета на следующий год, однако с этим "все очень сложно"

Как известно, в бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривны (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

Как сообщалось ранее, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ранее давал прогноз, что к 2026 году курс доллара может подняться до 46 гривен.

При этом Председатель правления Банка "Глобус" Сергей Мамедов говорил, что до конца 2024 года доллар не поднимется выше 42 гривен, а будет оставаться в рамках значений, заложенных на этот год бюджетом.