Виросте понад 46 гривень: коли курс долара в Україні сягне такої позначки

Як наразі зафіксувався бакс в банках та на готівковому ринку

До 2026 року середньорічний курс долара може значно вирости. Експерт розповів, на які показники орієнтується Національний банк України протягом найближчих трьох років.

Регулятор не дає прогнозів, однак керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій очікує, передає Мінфін, що середньорічний курс протягом 2024-2026 років виросте спочатку на 7,5%, а потім на 10%. Його прогноз не збігається з оцінкою МВФ та Кабміну.

Тому, експерт чекає, що середньорічний курс американської валюти у 2024 році складатиме 39,0, у 2025 році буде 41,9 (+7,5% р/р), а у 2026 році — 46,1 (+10,0% р/р).

Він зауважує, що його передбачення є нижчими, аніж оцінка Міжнародного валютного фонду та Кабінету міністрів — 40,9, 44,7 та 47,5 на 2024-2026 роки відповідно (МВФ) та 40,7 у 2024 році (Кабмін).

Побачити, яким очікується курс долара в кінці років "очима" Нацбанку, важко, сказав Паращій. Тут заважає ПКН (Ред. ПКН — принцип "конструктивної невизначеності"). Однак за його прогнозом наприкінці 2024-2026 очікується 40,5, а далі +8,0% за рік, та ще +10,0% за рік.

Курс долара в Україні станом на 29 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 29 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,38 (купівля) та 41,46 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,25 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як поводитиме себе курс долара в Україні наприкінці 2024 року.