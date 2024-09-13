Потрібен тільки паспорт: для деяких українців спростили механізм оформлення виплат

Відбулись важливі зміни

Українці продовжують отримувати соціальні виплати та допомоги. У Міністерстві соціальної політики оголосили про спрощення подання заяв.

Як йдеться на головній сторінці центрального органу виконавчої влади у Facebook, українці будуть подавати менше паперових документів для оформлення нарахувань. Але така можливість є у тих осіб, які отримували гроші раніше і відповідно принесли папірці.

"Завдяки тому, що Мінсоцполітики під час повномасштабного вторгнення розгорнув Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована і наявна в цій системі", — пояснили на сторінці.

Якщо громадянин раніше вже отримував такі виплати, то його дані наявні в системі. Тому для переоформлення або оформлення нової допомоги українцю буде достатньо лише показати ідентифікаційний документ. Решту папірців знайде працівник соціального захисту в системі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям дадуть грошову допомогу на оренду житла.