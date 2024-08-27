Для однієї особливої категорії громадян змінять виплати у 2025 році: кому саме

Відповідь дала міністерка соцполітики

В Україні внутрішньо переміщені особи, які були вимушені покинути свої домівки, отримують грошові виплати.

Деяким нараховують 2 тисячі гривень, іншим — 3 тисяч гривень, залежно від категорії населення. Чи буде продовжено здійснення цієї виплати у 2025 році, розповіла Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформ".

За її словами, наразі кошти надаються для всіх членів домогосподарства — одна сім'я з двох дорослих та двох дітей отримує 10 тисяч гривень, тобто 2 тисячі гривень на батьків та 3 тисячі гривень нараховується неповнолітнім.

Жолнович каже, що Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб запровадити більш універсальну соціальну допомогу.

"Допомогу для ВПО залишаємо, будемо її подовжувати для вразливих категорій, для людей пенсійного віку, для людей з інвалідністю, для тих, у кого маленький дохід. Тобто ці категорії людей далі отримуватимуть підтримку в 2-3 тисячі гривень, але паралельно створюватимемо нові, більш універсальні види допомоги", — додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з ВПО має право на виплати з 1 вересня поточного року.