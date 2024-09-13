Нужен только паспорт: для некоторых украинцев упростили механизм оформления выплат

Произошли важные изменения

Украинцы продолжают получать социальные выплаты и помощи. В Министерстве социальной политики объявили об упрощении подачи заявлений.

Как говорится на главной странице центрального органа исполнительной власти в Facebook, украинцы будут подавать меньше бумажных документов для оформления начислений. Но такая возможность есть у тех лиц, которые получали деньги раньше и соответственно принесли бумажки.

"Благодаря тому, что Минсоцполитики во время полномасштабного вторжения развернул Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), значительное количество информации, необходимой для назначения социальных выплат и помощей украинцам, уже цифровизировано и есть в этой системе", — объяснили на странице.

Если гражданин ранее уже получал такие выплаты, его данные имеются в системе. Поэтому для переоформления или оформления новой помощи украинцу будет достаточно показать идентификационный документ. Остальные бумажки найдет работник социальной защиты в системе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым украинцам дадут денежную помощь на аренду жилья.