Деяким українцям допоможуть грошима на оренду житла: хто може розраховувати
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Треба відповідати певним критеріям
Благодійна організація "Карітас" продовжує нараховувати різним категоріям населення грошові допомоги. Наразі реєстрація на виплату триває в Полтаві.
Гроші будуть виплачуватись в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Про це повідомляють на сторінці фонду у Facebook.
Хто може отримати допомогу на оренду житла в Полтаві
На нарахування виплати на оренду житла протягом 6 місяців мають право ВПО, що проживають:
- Полтавській;
- Миргородській;
- Коломацькій;
- Кременчуцькій;
- Кобеляцькій громадах.
Критерії відбору
Новопереміщені ВПО, які нещодавно (менше 30 днів) переїхали до громади, що приймає, та обов’язково підпадають, хоча б під одну категорію вразливості:
- людина з інвалідністю;
- людина з важким захворюванням;
- самотня людинастаршого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
- самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
- багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.
Водночас є два обмеження для надання допомоги:
- Домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій;
- Середній місячний дохід на одну людину становить не більше 6 318 гривень.
Які документи потрібні
Заявника потрібно зібрати наступні документи:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО;
- рахунок ІBAN;
- документи, що підтверджують критерій вразливості;
- довідка ОК-5 або ОК-7.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для українців стартував прийом заявок на фінансову допомогу з Європи.