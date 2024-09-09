Деяким українцям допоможуть грошима на оренду житла: хто може розраховувати

Треба відповідати певним критеріям

Благодійна організація "Карітас" продовжує нараховувати різним категоріям населення грошові допомоги. Наразі реєстрація на виплату триває в Полтаві.

Гроші будуть виплачуватись в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Про це повідомляють на сторінці фонду у Facebook.

Хто може отримати допомогу на оренду житла в Полтаві

На нарахування виплати на оренду житла протягом 6 місяців мають право ВПО, що проживають:

Полтавській;

Миргородській;

Коломацькій;

Кременчуцькій;

Кобеляцькій громадах.

Критерії відбору

Новопереміщені ВПО, які нещодавно (менше 30 днів) переїхали до громади, що приймає, та обов’язково підпадають, хоча б під одну категорію вразливості:

людина з інвалідністю;

людина з важким захворюванням;

самотня людинастаршого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Водночас є два обмеження для надання допомоги:

Домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій; Середній місячний дохід на одну людину становить не більше 6 318 гривень.

Які документи потрібні

Заявника потрібно зібрати наступні документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості;

довідка ОК-5 або ОК-7.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для українців стартував прийом заявок на фінансову допомогу з Європи.