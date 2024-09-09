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Деяким українцям допоможуть грошима на оренду житла: хто може розраховувати

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 09 вересня 2024, 14:29
Гривня. Фото 24 канал

Треба відповідати певним критеріям

Благодійна організація "Карітас" продовжує нараховувати різним категоріям населення грошові допомоги. Наразі реєстрація на виплату триває в Полтаві.

Гроші будуть виплачуватись в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Про це повідомляють на сторінці фонду у Facebook.

Хто може отримати допомогу на оренду житла в Полтаві

На нарахування виплати на оренду житла протягом 6 місяців мають право ВПО, що проживають:

  • Полтавській;
  • Миргородській;
  • Коломацькій;
  • Кременчуцькій;
  • Кобеляцькій громадах.

Критерії відбору

Новопереміщені ВПО, які нещодавно (менше 30 днів) переїхали до громади, що приймає, та обов’язково підпадають, хоча б під одну категорію вразливості:

  • людина з інвалідністю;
  • людина з важким захворюванням;
  • самотня людинастаршого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
  • багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Водночас є два обмеження для надання допомоги:

  1. Домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій;
  2. Середній місячний дохід на одну людину становить не більше 6 318 гривень.

Які документи потрібні

Заявника потрібно зібрати наступні документи:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО;
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;
  • довідка ОК-5 або ОК-7.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для українців стартував прийом заявок на фінансову допомогу з Європи.

Теги:
#Полтава #Соціальні виплати #Карітас #Грошова допомога