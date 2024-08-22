Чи отримуватимуть ВПО виплати з 1 вересня: відповідь дала Верещук

У Мінсоцполітики надано запит на розширення категорій осіб, яким нададуть право на виплати

Внутрішньо переміщені особи в Україні продовжують отримувати 2 або 3 тисяч гривень. Хто розраховуватиме на них з вересня поточного року.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ, кошти будуть нараховувати тим, хто раніше отримував їх. Є ймовірність, що категорії осіб, які мають право на це нарахування, буде розширено.

"Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про 1,5 млн осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь", — наголосила віцепрем'єрка.

Водночас вона зауважила на тому, що батьки з-поміж ВПО, діти яких не йтимуть до школи з нового навчального року і навчатимуться онлайн, не будуть позбавлені нарахувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО, які проживають в одному місті, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду.