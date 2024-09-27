Розмір пенсії очікується від 50% зарплати: хто з українців отримуватиме такі виплати

Їм можуть оформити виплати в 45 років за певних умов

Деякі українці розраховують на достроковий вихід на пенсію. Таку можливість мають військовослужбовці.

Пенсії військовим призначаються на основі закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", як передає Пенсійний фонд. Вони можуть вийти на відпочинок в 45 років за умови мінімум 25 років стажу — з них 12 років і 6 місяців становить військова служба.

Сума виплати для них розраховується від 50 до 70% їх грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги років.

Водночас сума їхнього грошового забезпечення визначається постановою "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб".

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібні для оформлення пенсії та чи треба звертатись до сервісного центру ПФУ.