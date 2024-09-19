Як дізнатись свій страховий стаж, не виходячи з дому: пояснення від ПФУ

Не потрібно звертатись особисто до відділення

В Україні у кожного громадянина є особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. За допомогою нього можна не тільки розрахувати свою майбутню пенсію, а й дізнатись, чи сплачував роботодавець ЄСВ за певний період роботи та скільки вже нараховано страхового стажу.

Для цього особі спочатку потрібно зайти на сайт ПФУ. Детальніше пояснили в Головному управлінні пенсійного фонду в Донецькій області.

Аби переглянути кількість страхового стажу потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі (способи авторизації — кваліфікований електронний підпис (КЕП), банківська картка (Gov.ID) або Дія.Підпис).

Після чого можна переглянути на титульній сторінці розділ "Ознака наявності заробітної плати без сплати внесків в закритих звітних періодах", де відмітка "Ні" означає, що страхові внески сплачено за всі періоди трудової діяльності працівника. Якщо ж "Так", то це свідчить про нарахування заробітної плати/доходів/грошового забезпечення застрахованої особи без сплати внесків. Тобто є періоди, коли страховий стаж не зараховано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в уряді повідомили про нову індексацію пенсій.