Оформлення пенсії: які документи потрібні та чи треба йти до ПФУ

Подання заяви не займе багато часу

В Україні громадяни можуть оформити пенсійні виплати онлайн. Для цього потрібно зібрати низку документів.

Подати заяву на призначення пенсії можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Про це пояснюють на інформаційній сторінці вебпорталу.

Які скан-копії документів потрібні для виплати

паспорт;

довідка ідентифікаційного коду;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж роботи;

довідка про заробітну плату;

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища жінкою.

Як подати заяву на оформлення виплати через веб-портал

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

у лівому боковому меню обрати розділ "ЩОДО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" та натиснути на вкладку "ЗАЯВА НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ";

ознайомитися з короткою інструкцією та покроково заповнити атрибути заяви;

додати заздалегідь проскановані документи та натиснути "СФОРМУВАТИ ЗАЯВУ";

перевірити внесені до заяви дані, якщо все вірно, — натиснути "ПІДПИСАТИ ТА ВІДПРАВИТИ ДО ПФУ";

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як через веб-портал електронних послуг ПФУ перевірити статус пенсії.