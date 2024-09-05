Якщо страховий стаж менше 15 років: як отримати соціальну допомогу замість пенсії

Сума може рости

Українцям аби вийти на пенсію потрібно досягти певного віку та відпрацювати встановлену норму стажу. Як бути тим, хто вже досяг 65 років, але страховий стаж менше мінімального показника.

Як йдеться на урядовому порталі, таким особам виплачуватиметься допомога. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На порталі нагадують, аби вийти на відпочинок у 60 років, особа має напрацювати від 31 року стажу, у 63 роки треба мати від 21 до 31 року стажу, а от у 65 років — від 15 до 21 року стажу.

"Українці, які мають страховий стаж менший 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім'ї. Замість традиційної пенсії ці люди отримують соціальну допомогу", — пояснюють у Кабміні.

Де особам оформити соціальну допомогу

Заявники можуть звернутись до органів соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання або ЦНАПу.

До заяви потрібно додати наступні документи:

паспорт, трудову книжку і документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців;

копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Зразок заяви можна завантажити тут.

Який розмір виплати

Згідно зі даними, сума грошової допомоги складає 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму.

Тому у 2024 році розмір нарахування складає 2361 гривню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів розраховує на автоматичну грошову допомогу до своїх виплат.