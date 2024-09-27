Размер пенсии ожидается от 50% зарплаты: кто из украинцев будет получать такие выплаты

Им могут оформить выплаты в 45 лет при определенных условиях

Некоторые украинцы рассчитывают на досрочный уход на пенсию. Такую возможность имеют военнослужащие.

Пенсии военным назначаются на основе закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", как передает Пенсионный фонд. Они могут выйти на отдых в 45 лет при минимуме 25 лет стажа — из них 12 лет и 6 месяцев составляет военная служба.

Сумма выплаты для них рассчитывается от 50 до 70% их денежного обеспечения в зависимости от продолжительности выслуги лет.

В то же время сумма их денежного обеспечения определяется постановлением "О порядке исчисления выслуг лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей и приравненных к ним лиц".

Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужны для оформления пенсии и нужно ли обращаться в сервисный центр ПФУ.