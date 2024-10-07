20 тысяч гривен могут получить некоторые военные и их семьи: кто и на каких условиях

Заявление и документы можно подать онлайн

Ветераны войны и члены их семей могут получить до 20 тысяч гривен. Их будет выплачивать Фонд ветеранов Украины.

Эта выплата будет осуществляться на возмещение расходов по созданию условий для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности. Она будет предоставляться эвакуированным семьям, как говорится на портале фонда.

Как отмечается, программа доступна ветеранам и членам семей. А именно:

для ветеранов;

для супругов (супруги или жены ветеранов);

для родителей, матерей или детей (в частности, приемных детей) ветеранов/павших защитников.

Для участия лицам необходимо заполнить, подписать и подать в Фонд в электронной форме через веб-сайт Фонда заявление. Кроме этого, им также нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина с регистрацией;

выписка/справка из ЕГР о ФЛП, где подтверждается статус индивидуального предпринимателя/самозанятого;

документ, где подтверждается статус ветерана (в частности, удостоверение личности ветерана/удостоверение участника войны);

доказательство совместного проживания с ветераном (в частности, свидетельство о браке);

доказательства совершенных покупок, связанных с бизнесом, совершенных после 24 февраля 2022 г. (это могут квитанции или счета-фактуры).

Этот проект будет действовать до конца военного положения в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему военным урежут денежное обеспечение в октябре.