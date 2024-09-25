До 30 тис грн: кому з ветеранів та де виплачують щорічну грошову допомогу

Є одна категорія військових, які не мають право на це нарахування

Військові в Україні мають право на грошове забезпечення. За певних умов деяким бійцям також передбачені грошові допомоги за різних обставин.

Одна з таких виплачується в столиці. Допомога також передбачена для родин загиблих військових, які мають право на цю виплату, про це йдеться на порталі послуг Kyiv Digital, передає Armyinform.

Хто отримає виплату і в якій сумі

Матеріальна допомога надається рішенням Київської міської ради раз на рік. Торік сума становила:

киянам-учасникам АТО — по 5 тисяч гривень;

киянам-учасникам АТО, Захисникам і Захисницям з інвалідністю I групи — по 30 тисяч гривень;

киянам-учасникам АТО, Захисникам і Захисницям з інвалідністю II групи — по 20 тисяч гривень;

членам родин загиблих киян-учасників АТО — по 30 тисяч.

Зазначається, що така щорічна грошова допомога не здійснюватиметься для киян, що є учасниками бойових дій, які виконували або наразі виконують завдання під час повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим щомісяця виплачують премії. Є зафіксована мінімальна сума.