Сім'ї ветеранів розраховують на часткову допомогу: хто саме і за яких обставин
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Заяву та документи можна подати онлайн
Сім'ї в столиці України, у яких є загиблі ветерани війни, можуть отримати часткову грошову допомогу на покриття витрат у зв'язку з похованням.
Вона здійснюватиметься для родин, в складі яких є ветерани, що брали участь в антитерористичній операції. Про це йдеться на порталі послуг Kyiv Digital.
Згідно з даними, для отримання послуги один з членів родини має подати заяву з документами в електронному вигляді.
Після рішення працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики проінформують заявника через особистий кабінет у вигляді листа на електрону пошту.
Кошти мають виплатити на банківській рахунок, який буде вказано в заяві.
Список документів
- Паспорт громадянина України (ID картка з довідкою про внесення відомостей до ЄДДР);
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- Довідка ВПО (за наявності);
- Документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);
- Свідоцтво про смерть ветерана війни;
- Витяг із протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії;
- Довідка посвідчення, що підтверджує статус ветерана війни;
- Номер банківського рахунку (IBAN).
Якщо виникнуть запитання, можна зателефонувати 0 800 30 06 33, звернутись за адресою вул. Хрещатик, 25 або написати на E-mail: [email protected].
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким ветеранам виплачують до 30 тисяч гривень щороку.