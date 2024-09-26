Сім'ї ветеранів розраховують на часткову допомогу: хто саме і за яких обставин

Заяву та документи можна подати онлайн

Сім'ї в столиці України, у яких є загиблі ветерани війни, можуть отримати часткову грошову допомогу на покриття витрат у зв'язку з похованням.

Вона здійснюватиметься для родин, в складі яких є ветерани, що брали участь в антитерористичній операції. Про це йдеться на порталі послуг Kyiv Digital.

Згідно з даними, для отримання послуги один з членів родини має подати заяву з документами в електронному вигляді.

Після рішення працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики проінформують заявника через особистий кабінет у вигляді листа на електрону пошту.

Кошти мають виплатити на банківській рахунок, який буде вказано в заяві.

Список документів

Паспорт громадянина України (ID картка з довідкою про внесення відомостей до ЄДДР);

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

Довідка ВПО (за наявності);

Документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);

Свідоцтво про смерть ветерана війни;

Витяг із протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії;

Довідка посвідчення, що підтверджує статус ветерана війни;

Номер банківського рахунку (IBAN).

Якщо виникнуть запитання, можна зателефонувати 0 800 30 06 33, звернутись за адресою вул. Хрещатик, 25 або написати на E-mail: [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким ветеранам виплачують до 30 тисяч гривень щороку.