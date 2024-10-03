Військовим уріжуть грошове забезпечення у жовтні: у чому причина

Є одна вагома причина

У жовтні українці отримають менші зарплати. Така сама ситуація торкнеться і грошового забезпечення військовослужбовців.

Податок на доходи фізичних осіб щомісячних виплат для військових не утримується, однак є військовий збір, який з жовтня поточного року виріс до 5%. Тому грошове забезпечення військових зміниться, як каже Заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік, передає NV.

Він наводить приклад змін у мінімальній виплаті, яка наразі з вирахуванням 1,5% військового збору складає 20 404,57 гривні. Відповідно у цьому місяці сума буде 19 679,54 гривні.

Варто зауважити, що у військових немає мінімальної суми грошового забезпечення на відміну від цивільного населення. Водночас військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ, які перебувають на штатній посаді з мінімальним тарифом, отримують виплати з такими компонентами:

посадовий оклад за 1 тарифним розрядом — 2470,00 грн

оклад за військовим званням солдат — 530,00 грн

надбавка за особливості проходження служби 65% — 1950,00 грн

премія (1 тарифний розряд, вислуга років — менше 1 року) — 15635,10 грн

індексація — почала нараховуватись з вересня 2024 року (за серпень 2024), складає 130,20 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військових може отримати премію в жовтні.