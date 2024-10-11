До майже 27 тис. грн можуть отримати військові, але є одна умова

Є причини, через які це нарахування не виплатиться

Військові в Україні мають право на одноразові грошові допомоги за різних обставин. Одна з таких здійсниться, якщо чоловік або жінка підпишуть контракт на військову службу.

Розмір грошової допомоги коливається від 21 472 до 26 840 гривень. Сума залежить від складу, де служить військовий, як йдеться у Дайджесті АрміяInform.

Які є суми виплати

Особи рядового складу отримають 21 472 гривні;

Особи сержантського і старшинського складу розраховують на 24 156 гривень;

Особи офіцерського складу — 26 840 гривень.

Її нарахування здійснюють згідно з рапортом військового після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду та вступу до виконання обов’язків за посадою.

Кому та в яких випадках ця виплата не нарахується

особам рядового складу, які в період проходження військової служби за контрактом уклали контракт про проходження військової служби на посадах сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, які в період проходження військової служби за контрактом прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

особам офіцерського складу, які в період проходження кадрової військової служби в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом;

у разі продовження військової служби за новим контрактом;

у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби після закінчення терміну першого (попереднього) контракту;

у разі підписання контракту для проходження військової служби в ЗСУ особами, звільненими зі служби з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов військові можуть отримати грошову допомогу в розмірі їх грошового забезпечення.