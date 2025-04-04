Власник "Монобанку" продовжує "Гру в кальмара". До чого тут Трамп

"Гра в кальмара" — це відомий південнокорейський телесеріал у жанрі антиутопії

Директор "Монобанку" Олег Гороховський опублікував допис про "Гру в кальмара" на тлі останніх змін ринку після заяв президента США Дональда Трампа. Лідер США нещодавно ввів безпрецедентні мита для десятків країн світу.

Як зазначив Гороховський у своєму дописі, світ наразі нібито перебуває у другому сезоні відомого серіалу "Гра в кальмара". На цю кінокартину бізнесмен посилався не один раз.

"Голосуємо! Хто хоче взяти гроші та залишити гру, а хто хоче продовжувати…" — написав Гороховський.

Цей допис він підтягнув до свого поста за 5 березня, в якому вказував, що складається таке враження ніби Україна і світ пережили перший сезон "Гри в кальмара" і тепер переходять до другого.

"Добре! Продовжуємо… Donald Trump", — написав Гороховський, прикріплюючи фото "червоного" ринку.

На зображенні видно, що у багатьох світових компаній акції впали щонайменше на 2% після введення Трампом нових тарифів. Найбільший низхідний рух помічено у Google, NVDA, META, AAPL, MSFT тощо.

Додамо, що "Гра в кальмара" — це південнокорейський телесеріал у жанрі антиутопії, виживання, пригодницького бойовика, трилера та драми. Серіал оповідає про групу людей, які через потребу в грошах приймають запрошення на участь у таємному турнірі на виживання з фінальним призом у розмірі 37 млн доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп марить процвітанням після введення мит, але насправді ринок реагує по-іншому.