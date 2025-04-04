Виправдовувала Росію та організувала псевдореферендум на Донбасі: куди зникла головна комуністка України Вітренко

Політикиня завжди мала проросійські погляди

Наталія Вітренко була однією з найвідоміших нардепок в Україні, яка відзначалась проросійською позицією. Разом з іншими діячами, які ностальгували за СРСР, вона створювала Соціалістичну партію України. Згодом політикиня зникла з радарів.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність проросійської екснардепки, куди вона зникла і чим займається зараз.

Біографія Наталії Вітренко

Вітренко народилась у Києві у 1951 році. Здобувала освіту обліковця у Київському інституті народного господарства, де закінчувала аспірантуру. Після закінчення навчання вступила до Комуністичної партії. Водночас Вітренко займалась науковою роботою. Зокрема, захистила кандидатську дисертацію та отримала звання доктора економічних наук.

Вітренко працювала науковою співробітницею Держплану УРСР, а також в Академії будівництва України та Академії економічної кібернетики. Після заборони КПУ Наталія долучалась до розробки ідей Соціалістичної партії України. Йдеться про журнал і програмні документи. Вона виступала за відновлення Радянського Союзу.

Вітренко розробляла Соціалістичну партію України, фото УНІАН

У 1994 році Вітренко потрапила у Верховну Раду від Соціалістичної партії України. Незадовго депутатку виключили з політичної сили через різні погляди. Вона підтримувала запровадження двох офіційних мов (українська та російська), можливість мати 2 громадянства та була проти права на приватну власність.

У 1998 році Вітренко знову пройшла у парламент, але вже від "Прогресивної соціалістичної партії", яку сама створила. Через конфлікти з колегами однойменна фракція цієї політичної сили розпалась. Згодом на чиновницю вчинили замах у Кривому Розі, унаслідок чого вона та ще кілька осіб отримали осколкові поранення.

Вітренко мала конфлікти у Раді, фото "Радіо Свобода"

Вітренко кілька разів ставала "Жінкою року" в Україні: у 1996, 1997 та 1998 роках. А в 1999 році нардепка стала першою жінкою в Україні, яка подала свою кандидатуру на пост президента. Тоді вона отримала 10,97 % голосів, посівши 4-е місце в рейтингу.

У 2004 році Вітренко вдруге поборолась за посаду президента, зайнявши 5-ту сходинку в рейтингу. Політикиня була проти Помаранчевої революції та підтримувала Віктора Януковича. Були чутки, що президентську кампанію нардепки фінансували кримінальні угруповання. У 2007 році Вітренко перейшла в опозицію до Ющенка та Януковича водночас.

Кримінальна справа

У 2014 році Вітренко була співорганізаторкою псевдореферендуму у Слов'янську щодо ставлення місцевих до чинної української влади. Більшість начебто проголосувала негативно, після чого у місті почали з'являтися фінансовані Росією сепаратисти.

Вітренко допомагала організовувати псевдореферендум у Слов'янську, фото "Вікіпедія"

Пізніше СБУ повідомила екснардепці про підозру у сепаратизмі. За даними слідства, громадська організація "Дар життя", яку очолювала Вітренко, надсилала кошти Фонду підтримки співвітчизників за кордоном у країні-окупантці. Його керівником був міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За ці кошти фінансували псевдоформування "ЛДНР". Однак справа не отримала розвитку.

Пізніше Вітренко втекла до Росії, де казала, що Україною керують "нацисти", які "називають на честь Бандери і Шухевича вулиці". Вона зверталась до держав антигітлерівської коаліції, з проханням застосувати санкції проти Львівської області за "пропаганду символів нацизму, імен нацистських посібників і щодо зносу пам'ятників радянським воїнам-визволителям". Це було відповіддю Вітренко на заборону Соціалістичної партії України, яку ухвалив апеляційний суд Львова.

Де зараз Наталія Вітренко

В 2021 році Вітренко висловилась проти свого сина Юрія, який керував компанією "Нафтогаз України". Екснардепка ствердила, що його "підкинула на політичну поверхню СБУ" та назвала його "західником" і русофобом".

Вітренко висловлювалась проти власного сина, скриншот з відео

На початку повномасштабного вторгнення Вітренко намагалась виправдати Росії за війну та звинуватити у ній США та Велику Британію. Також екснардепка обурювалась, чому українці виїжджають з міст, яким загрожує окупація росіян. Водночас вона не засуджувала страшні злочини країни-агресорки проти українського народу. Зокрема, мовчала про зґвалтованих і закатованих.

Вітренко намагалась виправдати Росію за війну проти України

Є ймовірність, що екснардепка проживає зараз у Росії, оскільки в Україні її вже багато років не бачили. Раніше вона вела Youtube-канал, на якому поширювала антиукраїнську пропаганду та російські наративи.

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