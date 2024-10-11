До почти 27 тыс. грн могут получить военные, но есть одно условие

Есть причины, по которым это начисление не выплатится

Военные в Украине имеют право на единовременную денежную помощь при разных обстоятельствах. Одна из таких осуществится, если мужчина или женщина подпишут контракт на военную службу.

Размер денежной помощи колеблется от 21472 до 26840 гривен. Сумма зависит от состава, где служит военный, как говорится в Дайджесте АрмияInform.

Какие есть суммы выплаты

Лица рядового состава получат 21 472 гривны;

Лица сержантского и старшинского состава рассчитывают на 24 156 гривен;

Лица офицерского состава – 26 840 гривен.

Ее начисление осуществляют согласно рапорту военного после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности.

Кому и в каких случаях эта выплата не начисляется

лицам рядового состава, которые в период прохождения военной службы по контракту заключили контракт о прохождении военной службы в должностях сержантского и старшинского состава;

лицам сержантского и старшинского состава, которые во время прохождения воинской службы по контракту приняты военную службу по контракту лиц офицерского состава;

лицам офицерского состава, в период прохождения кадровой военной службы в добровольном порядке изъявили желание проходить военную службу по контракту;

в случае продления военной службы по новому контракту;

в случае повторного принятия на военную службу по контракту лиц, уволенных с военной службы по истечении срока первого (предварительного) контракта;

в случае подписания контракта для прохождения военной службы в ВСУ лицами, уволенными со службы из других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях военные могут получить денежную помощь в размере их денежного обеспечения.