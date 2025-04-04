Швидкий інтернет за пів ціни: нова пропозиція від Київстар

Як підключити інтернет від Київстар за акційною ціною?

Із 1 квітня до 1 червня 2025 року українці мають шанс підключити інтернет за вигідною ціною. Київстар запустив новий акційний тариф "Нагода" для нових користувачів Домашнього Інтернету.

Як повідомляється на офіційному сайті Київстару, пропозиція передбачає швидкість до 100 Мбіт/с усього за 50 грн/міс протягом перших 6 місяців, після чого абонплата складатиме 100 грн/міс.

Умови тарифу "Нагода"

Згідно з офіційною інформацією, тариф доступний лише для нових абонентів, тобто тих, хто не користувався послугою Домашнього Інтернету від Київстар за останні пів року за своєю адресою.

Основні умови:

50 грн/міс — упродовж перших шести місяців.

— упродовж перших шести місяців. 100 грн/міс — після закінчення пільгового періоду.

— після закінчення пільгового періоду. Швидкість до 100 Мбіт/с, яка підійде для стримінгу, навчання, роботи та онлайн-ігор.

Окрім зниженої ціни, нові абоненти отримають 3 місяці безплатного ознайомчого доступу до гігабітної швидкості інтернету — до 1 Гбіт/с.

Підключити тариф "Нагода" можуть жителі міст України, де є покриття мережі Київстар. Основна умова — відсутність активного інтернет-рахунку за адресою підключення впродовж останніх шести місяців.

Як підключити

Підключення доступне на сайті Київстар або через контакт-центр. Після оформлення заявки інженер компанії зв’яжеться для уточнення зручного часу встановлення обладнання.

Тариф "Нагода" — це чудова можливість заощадити на інтернеті та протестувати гігабітну швидкість без додаткових витрат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Київстар зробив перехід у свою мережу ще простішим, запровадивши нову послугу – доставку SIM-картки додому або у відділення Нової Пошти. Відтепер українці можуть змінити оператора без відвідування магазинів, зберігаючи свій номер.