Коли мобілізованим починають виплачувати грошове забезпечення та з чого воно складається

Виплата регулюється наказом

Мобілізовані військовослужбовці в Україні мають право на грошове забезпечення, яке здійснюється під час проходження служби та навчання. Її сума залежить не тільки від звання або посади, а й від додаткових виплат чи винагород.

Згідно з наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", грошове забезпечення починає нараховуватись з моменту мобілізації особи, коли ТЦК та СП направляє її у відрядження для навчання або на місце служби. Виплата здійснюватиметься кожного місяця одним платежем.

Водночас мінімальна сума виплати у 2024 році становить 20 130 гривень.

Крім того, варто нагадати, що грошове забезпечення бійців складається зі щомісячних основних та додаткових виплат, а також разових додаткових нарахувань.

Раніше "Телеграф" писав про те, що військовим в жовтні виплатять зменшену суму грошового забезпечення. Це пов'язано зі введенням військового збору.

Водночас є причини, через які виплата такого нарахування може затримуватись.