Щомісяця по 50 тис. грн: за яких умов їх нараховуватимуть військовим

Вони додаватимуться до грошового забезпечення військовослужбовців

Військові в Україні до свого грошового забезпечення можуть отримувати додаткові виплати, зокрема і доплату в 50 тисяч гривень.

Про порядок та список документів, які треба надати для виплати, регулюється наказом "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Хто отримає цю виплату

Доплата передбачена для військових, які несуть службу в складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Військові мають одночасно відповідати таким критеріям:

залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають (тимчасово виконують) посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу) — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

здійснення командним пунктом військової частини (ОВУ) оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини)

Таке нарахування здійснюється щомісяця за виконання спеціальних завдань і додається до грошового забезпечення.

Які документи потрібно зібрати

Бійці мають підтвердити свою участь у бойових завданнях наступними документами:

бойовий наказ (розпорядження);

журнал бойових дій або ведення оперативної обстановки / бойове донесення / постова відомість;

рапорт командира підрозділу про участь кожного військового у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових передбачені щомісячні премії.