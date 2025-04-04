Посадіть цю рослину на грядках з полуницею і ви здивуєтеся результату: ягоди будуть більшими і смачнішими

Як виявилося, є одна рослина, яка може збільшити врожайність полуниці

Навесні багато дачників і городників займаються плануванням і початком нового посівного сезону. Саме час дізнатися, що посадити на грядках поряд з полуницею, щоб збільшити врожайність і зробити плоди соковитішими і смачнішими. Ми вже розповідали, коли обрізати троянди, а сьогодні ділимося "секретною" рослиною, яка стане чудовим сусідом полуниці.

Як виявилося, поруч із ягодами полуниці на городі чи саду потрібно посадити базилік, пише Express. Ця пряна трава створить умови, за яких урожайність ягід може зрости до 20%.

Навіщо садити базилік на грядці з полуницею?

Експерти із садівництва кажуть, що правильне городнє сусідство може збільшити врожайність полуниці на 20%, а також покращити якість та навіть смак плодів. І в цьому випадку ідеальним сусідом-компаньйоном для ягід стане базилік.

Ця запашна рослина завдяки своєму аромату може відлякувати з грядки шкідників, таких, як попелиця та павутинний кліщ. Саме вони зазвичай спокушаються на полуницю і псують урожай. Якщо ви посадите базилік між або навколо грядок з ягодами, то ця прність створить природний бар’єр. До того ж, базилік маскує приємний аромат самої полуниці, щоб шкідники не потикалися на ваш город взагалі.

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