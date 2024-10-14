Пенсійні виплати змусять долар здорожчати? Яким буде курс цього тижня

Експерт поділився прогнозом

Протягом поточного тижня на валютному ринку України очікується здорожчання долара. Позитивна тенденція буде викликана виплатами.

Як сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН, упродовж 14-20 жовтня курс долара може ситуативно вирости на 20-30 копійок, адже в цей період продовжаться пенсійні нарахування. Вони частково фінансуються за допомогою закордонної валюти, тому нашій країні вигідніше продати долар дорожче.

За його словами, такі дії вплинуть на готівковий ринок і середній курс продажу долара може вирости до 41,80 гривень, а купівлі — 41,20 гривень.

Водночас Пендзин зауважує, що курс гривні буде стабільним недовго. Згідно з його прогнозом, щоденне здорожчання долара хоча б на 2 копійки у результаті принесе долар по 42,5 гривні на кінець 2024 року.

Курс долара в Україні станом на 14 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок 14 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1891 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до кінця жовтня курс долара в Україні перетне нову позначку. Водночас у цьому місяці також буде визначено ймовірні показники на кінець року.