Пенсійні виплати змусять долар здорожчати? Яким буде курс цього тижня
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Експерт поділився прогнозом
Протягом поточного тижня на валютному ринку України очікується здорожчання долара. Позитивна тенденція буде викликана виплатами.
Як сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН, упродовж 14-20 жовтня курс долара може ситуативно вирости на 20-30 копійок, адже в цей період продовжаться пенсійні нарахування. Вони частково фінансуються за допомогою закордонної валюти, тому нашій країні вигідніше продати долар дорожче.
За його словами, такі дії вплинуть на готівковий ринок і середній курс продажу долара може вирости до 41,80 гривень, а купівлі — 41,20 гривень.
Водночас Пендзин зауважує, що курс гривні буде стабільним недовго. Згідно з його прогнозом, щоденне здорожчання долара хоча б на 2 копійки у результаті принесе долар по 42,5 гривні на кінець 2024 року.
Курс долара в Україні станом на 14 жовтня
За даними порталу "Мінфін", у понеділок 14 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1891 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до кінця жовтня курс долара в Україні перетне нову позначку. Водночас у цьому місяці також буде визначено ймовірні показники на кінець року.