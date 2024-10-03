Гривня пройшла шлях знецінення: яким буде курс долара у жовтні та наприкінці року

НБУ продовжує працювати з політикою керованої гнукості

На валютному ринку в Україні протягом жовтня курс долара не зазнає значних змін. Однак ближче до кінця року показники будуть рости.

Як каже президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, передає "Факти ICTV", гривня вже пройшла основний період знецінення. Курс американської валюти в цьому місяці може коливатись в межах 41,3- 41,4 гривні.

За його словами, регулятор має достатньо золотовалютних резервів, які дають змогу бути основним продавцем валюти й забезпечувати попит. НБУ продовжує дотримуватись політики керованої гнучкості, тому у будь-який момент він може продати більше, або менше валюти.

"Основний девальваційний тренд ми пройшли, починаючи з травня і до середини літа, коли готівковий курс долара з позначки 39,5 грн перевалив 40 грн і мало не піднявся до 42 грн. Але потім Національний банк скоригував курс і сьогодні ми маємо 41,3-41,4 грн", — розповів Дубас.

Згідно з його прогнозом, у жовтні курс долара перебуватиме в межах 41,1-41,4 гривні, а на кінець року — 41,3-41,7 гривні.

Курс долара в Україні станом на 3 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 3 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,42 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2755 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якого курсу долара в Україні очікувати протягом цього тижня.