Долар точно здорожчає: яким буде курс наприкінці 2024 та 2025 років

Нацбанк слідкуватиме за показниками

Наприкінці 2024 та 2025 років в Україні гривня знеціниться. Курс долара на ринку перетне позначку в 42.

У грудні поточного року американська валюта здорожчає до 42,5 гривень, а в наступному — до 48 гривень. Про це сказав виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE..

Він нагадав, що 45 гривень за долар було закладено в бюджет, а Нацбанк слідкуватиме за закладеними в документ макроекономічними курсами.

"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Зараз, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — пояснив виконавчий директор економічного дискусійного клубу.

Курс долара в Україні станом на 11 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 11 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,00 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,37 (купівля) та 41,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2072 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим може допомогти здорожчання долара до 42 гривень Україні.