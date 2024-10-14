Пенсионные выплаты заставят доллар подорожать? Каким будет курс на этой неделе

Эксперт поделился прогнозом

В течение текущей недели на валютном рынке Украины ожидается удорожание доллара. Положительная тенденция будет вызвана выплатами.

Как сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН, в течение 14-20 октября курс доллара может ситуативно вырасти на 20-30 копеек, ведь в этот период продолжатся пенсионные начисления. Они частично финансируются с помощью иностранной валюты, поэтому нашей стране выгоднее продать доллар дороже.

По его словам, такие действия окажут влияние на наличный рынок и средний курс продажи доллара может вырасти до 41,80 гривны, а покупки — 41,20 гривны.

В то же время Пендзин отмечает, что курс гривны будет стабильным недолго. Согласно его прогнозу, ежедневное удорожание доллара хотя бы на 2 копейки в итоге принесет доллар по 42,5 гривны на конец 2024 года.

Курс доллара в Украине на 14 октября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 14 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,47 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1891 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что до конца октября курс доллара в Украине пересечет новую отметку. В то же время, в этом месяце также будут определены вероятные показатели на конец года.