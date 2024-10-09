Курс може перетнути нову межу: яким очікується долар в жовтні

У цьому місяці також визначаться ймовірні показники на кінець року

Поки курс американської валюти на ринку не показує великих коливань. Є ймовірність, що ближче до кінця жовтня коливання перетнуть 42 гривні.

Як каже начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, протягом цього місяця будуть сформовані "курсові орієнтири" вже на листопад та грудень. Крім того, у жовтні також буде визначено курс, який можливо очікується в кінці 2024 року.

Згідно з його прогнозом, в кінці другого місяця осені коридор коливання ціни американської валюти прогнозується в межах 41,5-42,2 гривні. А загальне курсове зростання не перевищить 0,3-0,4%.

Курс долара в Україні станом на 9 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 9 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,39 (купівля) та 41,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1756 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи виросте курс долара в Україні до 42 гривень найближчими днями.