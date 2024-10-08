Курс реагуватиме на попит: наскільки може подорожчати долар у жовтні

Представник банку розповів, чи буде серйозне здорожчання

Протягом поточного місяця курс долара в Україні не зазнає великих коливань. Однак експерт прогнозує, що очікується збільшення попиту та пропозиції валюти й, відповідно, ріст ціни на неї.

У жовтні на ринку активізуються імпортери та експортери. Це відбувається щороку, як інформує керівник служби продажів казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль у коментарі РБК-Україна.

Водночас і різких коливань на ринку очікувати не треба, адже Нацбанк не допустить цього. За словами Крохмаля, у регулятора є всі можливості, аби триматись режиму керованої гнучкості.

Згідно з його прогнозом, є ймовірність повільного підвищення курсу долара, але до нових показників він не виросте. Тобто коливатиметься в межах 41-42 гривень.

"З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор скоріше буде схильний до обмеження девальвації, щоб не підвищувати ціновий тиск в економіці", — резюмував представник банку.

Курс долара в Україні станом на 8 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 8 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1961 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може вирости курс долара в Україні до 50 гривень у наступному році.