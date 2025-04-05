У Києві закрили кілька станцій метро: автобуси не справляються з напливом людей (відео)

Ситуація пізніше стала трохи легшою

У Києві через обмеження у роботі метро виникли довгі черги на станції "Арсенальна". Причиною стали затримки з приїздом автобуса, який мав би замінити підземку.

Про це повідомив місцевий телеканал "Київ 24". Зазначається, що черги утворилися через затримку автобуса 1М на 15 хвилин.

"Через це на зупинці вдень 5 квітня зібралося десятки людей, які не могли в нього влізти. Однак далі кількість пасажирів швидко знизилася завдяки тому, що кілька автобусів їхали з інтервалом у п’ять хвилин", — сказано в повідомленні.

Схоже, що пізніше на маршрут вивели додаткові автобуси, оскільки після цього людей на зупинках поменшало. За даними каналу, в найбільш пікові моменти автобуси починають підходити через кожні 5 хвилин.

Варто зазначити, що КМДА попереджала, що станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть закриті через проведення ремонтних робіт на Дарницькій гілці. Натомість на дублюючий маршрут вивели автобус 1М. Влада обіцяла, що автобуси курсуватимуть із частотою в 10 хвилин, щоб впоратися з пасажиропотоком.

Як повідомлялося раніше, у Києві протягом півтори години фіксувалася довга пробка на Столичному шосе. Рух транспорту паралізував ДТП за участю вантажівки.