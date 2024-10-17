Сім'ям ветеранів можуть виплатити допомогу на поховання

Документи потрібно подати електронно

Сім'ї, у складі яких є загиблі ветерани, що брали участь в антитерористичній операції, можуть отримати частину грошової допомоги для компенсації витрат на поховання у Києві.

Для отримання такої виплати одному з членів сім'ї потрібно подати заяву разом з документами в електронному форматі. Про це проінформували на порталі Kyiv Digital.

Для цього потрібно зібрати наступні документи:

паспорт громадянина України (ID-картка з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка про внутрішнє переміщення (за наявності);

документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);

свідоцтво про смерть ветерана війни;

витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії;

довідка, що підтверджує статус ветерана війни;

номер банківського рахунку (IBAN).

Обробка документів на цю виплату проводиться до 30 діб.

Якщо рішення про нарахування допомоги буде позитивним, то заявнику буде надіслано лист на електронну пошту через особистий кабінет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким ветеранам виплачують до 30 тисяч гривень щороку.