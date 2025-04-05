Зберуть у соцмережах багато лайків: як зробити "мерехтливі" яйця на Великдень

Для цього потрібно мінімум зусиль та інгредієнтів

Наближається Великдень, і одним із головних атрибутів свята, безумовно, є крашанки. Якщо ви хочете здивувати гостей та зібрати багато лайків у соцмережах, спробуйте незвичайний спосіб фарбування яєць, який надасть їм особливий блиск та ефектність.

Якщо вам набридло фарбувати яйця цибулинням або використовувати банальні наклейки, настав час спробувати щось нове. Один із таких способів, який додасть вашим великоднім яйцям "мерехтливий" ефект, представлений на YouTube-каналі Fairly Edible.

Як зробити "мерехтливі" яйця на Великдень

Для цього візьміть близько 10 яєць та 1,5 літра червоного солодкого вина (наприклад, "Мерло" або будь-якого іншого вина з насиченим пігментом). Налийте його в каструлю, покладіть яйця, щоб напій повністю їх покривав. Можна додати 2-3 столові ложки цукру.

Варіть яйця на середньому вогні до готовності. Після цього вимкніть вогонь і залиште їх у вині на всю ніч. Вранці обережно витягніть їх і покладіть на тарілку, щоб вони повністю висохли.

Вони повинні набути фіолетового відтінку та "мерехтливого" ефекту, оскільки цукор у процесі випаровування вина перетворюється на кристали, які залишаються на поверхні яєць. Це виглядає досить красиво та оригінально!

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