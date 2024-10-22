Новые правила начисления компенсации за неиспользованный отпуск для семей погибших военных и полицейских

Продолжительность отдыха будет зависеть от факторов службы

Военнослужащие в Украине продолжают получать выплаты от государства. Одним из таких является компенсация за все дни неиспользованного отпуска.

Правительство внесло изменения в порядок начисления этой денежной выплаты. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь количество дней неиспользованного законного отдыха, за период которых должна выплатиться денежная компенсация, для семей погибших военных и полицейских зависит от стажа на службе и других факторов.

Военные в Украине могут получить от 30 до 45 дней отпуска, но все зависит от выслуги лет. Также они имеют право на от 2 до 15 дней в зависимости от места службы и должности.

В то же время, работники полиции рассчитывают на 30 дней отпуска и от 1 до 15 дней в зависимости от выслуги лет.

Напомним, ранее Телеграф писал, что военные срочной службы также имеют право на выплату компенсации за все дни неиспользованного отпуска. Размер начисления зависит от должностного оклада, а также от ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.