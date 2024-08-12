Компенсація може виплатитись за 2 місяці: за яких обставин строковики отримають виплату

Це передбачено законом

Строковики в Україні мають право на отримання грошової компенсації за всі дні невикористаної відпустки.

Про це мовиться в Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України з посиланням на закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", передає видання Armyinform.

"У рік звільнення зі служби військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу та підлягають звільненню із служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, у разі невикористання ними відпустки виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні відпустки", — йдеться у виданні.

Якщо військовий строкової служби протягом 2023 та 2024 року не отримали право на відпустку (30 днів), то він може отримати компенсацію за 60 днів. Заяву на отримання грошей треба подати до кінця поточного року.

Згідно з даними, розмір виплати розраховується по посадовому окладу, а також щомісячним додатковим видам грошового забезпечення, наприклад винагороди в 5 тисяч гривень за особливості проходження служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за якої обставини військовий може отримати 200 тисяч гривень.