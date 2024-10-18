Де військовим або їх родинам виплачуватимуть щомісячну допомогу в понад 60 тис. грн

Розмір виплати залежить від категорії вразливості

Захисники в Україні мають право на щомісячні грошові виплати, а також допомоги. Київщина цього року виділила понад 165 млн грн на підтримку військових, ветеранів і родин загиблих бійців.

Максимальна сума грошової допомоги складає 60 600 гривень. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, у порівнянні з минулим роком сума фінансування допомоги зросла майже вдвічі. Тож в цьому році будуть такі виплати:

45,4 тис. грн — щорічна одноразова допомога сім'ям загиблих захисників та родинам Героїв Небесної Сотні;

60,6 тис. грн — одноразова грошова допомога захисникам та захисницям, які мають інвалідність І групи;

45,4 тис. грн — одноразова грошова допомога захисникам та захисницям, які мають інвалідність ІІ групи;

30,2 тис. грн — одноразова грошова допомога захисникам та захисницям, які мають інвалідність ІІІ групи;

6 тис. грн — дітям, один з батьків яких загинув, захищаючи Батьківщину та дітям Героїв Небесної Сотні;

9 тис. грн — дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, один з батьків яких загинув, захищаючи країну.

Водночас Київською областю передбачено компенсування витрат на придбання ліків, які не входять до Національного переліку основних лікарських засобів, а також тижневе перебування захисників у реабілітаційних закладах та санаторіях для захисників та членів загиблих воїнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім'ям ветеранів можуть виплатити допомогу на поховання.