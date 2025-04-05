Дешево та сердито: на Сумщині здають стару "двушку" майже задарма (фото)

Орендувати оселю можуть лише сім’ї

У самому центрі Конотопа, що на Сумщині, з'явилася пропозиція для оренди двокімнатної квартири. У помешканні немає ремонту, гарячої води, проте власниця обіцяє зручне розташування.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Як написала авторка, вартість оренди складає лише 500 грн на місяць, але слід зауважити, що до цієї суми потрібно додавати комунальні платежі.

Квартира знаходиться в ненайкращому стані: ремонт тут косметичний, старе паркетне покриття сильно зношене, вікна — дерев'яні та потребують реставрації. Крім того, у помешканні немає гарячої води.

Якщо ви готові до деяких незручностей, така пропозиція може стати ідеальним варіантом для молодих сімей або тих, хто хоче заощадити на оренді в центрі міста.

Планування квартири — суміжне, тобто кімнати прохідні, що варто врахувати при виборі.

Будинок, у якому здаються кімнати, побудований ще в 80-90-х роках та має всього 3 поверхи. Це типовий житловий фонд з усіма стандартними комунікаціями: газ, центральне водопостачання та каналізація, електрика. Відсутність гарячої води може бути мінусом, але, з іншого боку, квартира гарно розташована біля найближчих магазинів, аптек та зупинок транспорту.

Орендна плата вноситься наперед за 3 місяці. Також важливо зазначити, що орендувати оселю можуть лише сім’ї.

Якщо ви шукаєте недороге житло на Сумщині й готові до невеликих труднощів з ремонтом і відсутністю гарячої води, то ця квартира може стати для вас хорошим варіантом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві продають квартиру в аварійному стані. Попри потребу в капремонті, житло може зацікавити покупців своєю ціною та розташуванням.