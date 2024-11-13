Військові зможуть отримувати нову щомісячну доплату: кому та в якій сумі буде виплачуватись

Сума залежатиме від мінімальної заробітної плати

Військові, що тричі будуть нагороджені "Хрестом бойових заслуг", матимуть право на доплату. Розмір такої виплати буде в сумі мінімальної заробітної плати.

Особи, які отримали три нагороди "Хрест бойових заслуг" будуть вважатись тими, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною. Мовиться про осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, як повідомив представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук.

Для таких українців пропонується встановити щомісячні виплати, сума яких не перевищуватиме мінімальної місячної заробітної плати станом на 1 січня календарного року.

Крім того, для них також можуть внести зміни в поховання та похоронної справи, а саме надавши право на безплатне поховання. Їх пропонують поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі з дотриманням усіх відповідних почестей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов військові можуть отримати підйомну допомогу та добові виплати. Міноборони також зауважило, що деяким бійцям такі нарахування не здійснюватимуться.