Хто з військових і за яких умов може отримати значну винагороду

Ця виплата передбачена наказом

Військовослужбовці в Україні під час виконання своїх обов'язків мають право не тільки на грошове забезпечення, а й додаткові винагороди. Розмір однієї з таких складає 50 тисяч гривень.

Згідно з наказом Міноборони "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

Виплата додаткової винагороди в 50 тис грн нараховується бійцям, що виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Водночас їм потрібно відповідати трьом умовам:

залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають (тимчасово виконують) посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу) — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

здійснення ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати виплату оздоровчих.