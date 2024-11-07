Як сімʼї отримати допомогу на поховання військового та яка її сума

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму

Родинам полеглих військових передбачені виплати, зокрема грошова допомога на поховання та компенсація на ритуальні послуги й надгробки.

Для оформлення таких виплат одному з членів родини потрібно зібрати документи, а сума допомоги залежить від прожиткового мінімуму. Про це йдеться в АрміяInform.

Хто може отримати нарахування

Грошова допомога здійсниться в сумі 5 прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу, установлених законодавством на дату загибелі (смерті) військовослужбовця. У 2024 році розмір прожиткового мінімуму складає 3028 гривень, тож сім'я отримає 15140 гривень. У 2025 році сума не зміниться.

Для оформлення виплати членам сім'ї необхідно зібрати:

лікарське свідоцтво про смерть, яке видається закладом охорони здоров’я;

витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання — у разі державної реєстрації смерті Відділом реєстрації актів цивільного стану або консульською установою чи дипломатичним представництвом України;

довідку для отримання допомоги на поховання видається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. У цій довідці обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові померлої особи, дата смерті й місце, номер та дата складання актового запису про смерть та найменування органу, що здійснив держреєстрацію;

довідку, яка підтверджує факт поховання військовослужбовця та свідоцтво про смерть, видане іншою державою, якщо смерть відбулась за кордоном. Документ можна отримати в органах (інституціях) інших держав.

Ця грошова допомога надається одному з членів сім'ї військовослужбовця або особі, яка здійснила поховання, на підставі заяви, документа, що посвідчує особу, та вищезазначених документів. Водночас кошти перераховуватиме військова частина, де служив боєць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є суми допомоги сім'ям загиблих бійців в Україні.